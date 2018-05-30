В Гродно и Сморгони обнаружены поддельные доллары и евро

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области выявили фальшивые купюры, ввезенные из-за границы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно женщина 1965 года рождения в отделении банка по улице Горького решила поменять 50 евро на белорусские рубли. Банкнота оказалась фальшивой.

"Женщина была удивлена этому факту. Она пояснила, что получила купюру в 50 евро в качестве сдачи на вещевом рынке в Литве", - рассказали в пресс-службе УВД.

Аналогичный случай был зафиксирован в Сморгони. Там местный житель 1990 года рождения предоставил для обмена в отделение банка купюру $100. Она оказалась поддельной. Чуть позже у него дома была обнаружена еще одна банкнота того же достоинства. Как оказалось, молодой человек приобрел валюту в одном из обменных пунктов в польском Белостоке. О том, что они фальшивые, не знал.

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