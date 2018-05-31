В Гродно произошел пожар на складах коммунального предприятия

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно свыше 10 единиц техники задействованы в тушении пожара на складах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Пожар произошел на складах в бывшей военной части по улице Лидской. Сейчас они принадлежат одному из коммунальных предприятий города. Частично склады пустые, частично использовались для хранения овощей.

"В 12.25 пожар был локализован. Площадь возгорания составила около 450 кв.м", - отметили в областном управлении МЧС.

Причина пожара устанавливается.-0-