В Гродно судят курьеров из международной группы по поставке гашиша

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начался суд над курьерами из международной группы по поставке гашиша, передает корреспондент БЕЛТА.

Суд Гродненского района начал рассмотрение уголовного дела двух ранее судимых граждан Беларуси 1987 и 1971 годов рождения. Они обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285, ч.4 ст.328, ч.3 ст.328-1 УК.

"Как установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемые после добровольного вступления в транснациональную преступную организацию выполняли фактически роль курьеров. Они принимали участие в незаконном перемещении из стран Евросоюза в Российскую Федерацию особо опасного наркотического средства - гашиш", - отметил старший помощник прокурора Гродненского района Артур Валентукевич. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, во время одной из поездок обвиняемые были задержаны под Мостами. В их автомобиле "Опель" в газовом баллоне был обнаружен тайник, в котором находилось свыше 35 кг гашиша. Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции при непосредственном участии экспертов доказали причастность мужчин к деятельности преступного сообщества.

Благодаря высокопрофессиональной работе и тесному взаимодействию правоохранительных органов разных стран была изобличена деятельность преступного сообщества, специализирующегося на поставках крупных партий гашиша из Испании в Россию транзитом через Беларусь. Действовали преступники на территории этих стран, а также в Марокко, Польше, Литве, Украине и Молдове. Было задержано более 20 участников сообщества, включая главарей и организаторов. Из тайников изъято свыше 830 кг гашиша.-0-