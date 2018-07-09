9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин несколько месяцев занимался закладкой психотропов в Смолевичском районе, оперативники задержали наркодилера. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома и СОБР пресекли крупный канал поступления психотропа с территории другого государства. "По имеющейся информации, 24-летний минчанин ввозил наркотик на территорию страны и делал в Смолевичском районе закладки для мелких курьеров. Они забирали партии весом по 100 г, затем расфасовывали их на более мелкие дозы, которые через тайники поступали в руки потребителям, - рассказали в УВД. - Основная сеть распространения располагалась на территории Смолевичского района. Потребителями, по всей видимости, являлись как жители райцентра, так и минчане".

По предварительным данным, фигурант занимался наркоторговлей около пяти месяцев. Из незаконного оборота в ходе проведенной операции изъято около 800 г особо опасного психотропа альфа-PVP. В Смолевичском районе оперативниками выявлено 7 тайников.

Устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Ведется расследование.-0-