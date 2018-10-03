В Гродно воровку задержали еще до обнаружения в магазине пропажи

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно воровку задержали еще до того, как в магазине обнаружили пропажу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Неработающая жительница Гродно посетила бутик в одном из торговых центров. Вышла из магазина она, минуя кассу.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка сначала берет кофту, две куртки и два кардигана, а потом выносит их за пределы торгового объекта. До этого она сняла с вещей магнитные детекторы. В уборной переоделась в новое, после чего покинула торговый центр", - рассказали в пресс-службе УВД.

Преступление выявили сотрудники охраны торгового центра по камерам видеонаблюдения. Они передали информацию милиции. Воровку задержали. В магазине к этому времени пропажу еще не обнаружили.-0-