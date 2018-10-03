В Гродно воровку задержали еще до обнаружения в магазине пропажи

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно воровку задержали еще до того, как в магазине обнаружили пропажу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Неработающая жительница Гродно посетила бутик в одном из торговых центров. Вышла из магазина она, минуя кассу.
"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка сначала берет кофту, две куртки и два кардигана, а потом выносит их за пределы торгового объекта. До этого она сняла с вещей магнитные детекторы. В уборной переоделась в новое, после чего покинула торговый центр", - рассказали в пресс-службе УВД.
Преступление выявили сотрудники охраны торгового центра по камерам видеонаблюдения. Они передали информацию милиции. Воровку задержали. В магазине к этому времени пропажу еще не обнаружили.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.464 BYN
|2.473 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.132 BYN
|2.136 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.251 BYN
|3.26 BYN