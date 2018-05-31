В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении мамы выпавшего из окна мальчика

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно по факту выпадения малолетнего мальчика из окна жилого дома расследуется уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Уголовное дело в отношении матери возбуждено по факту причинения тяжкого телесного повреждения сыну вследствие ненадлежащего выполнения ею родительских обязанностей по контролю и обеспечению жизни малолетнего (ст. 155 УК).

Как сообщалось, около половины десятого вечера 24 мая четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома в Гродно. С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали. Сейчас мальчик находится в реанимации.

Выпавший из окна многоэтажки в Гродно мальчик находится в коме - медики Медик осторожно высказался в отношении прогноза дальнейшего состояния ребенка. "Это зависит от того, как будет развиваться отек головного мозга. Потому что травмы очень серьезные", - сказал Александр Клочко.

Установлено, что 31-летняя женщина распивала спиртное в квартире знакомых. Ребенок в этот момент находился без присмотра. Оказавшись на подоконнике, он открыл окно и выпал из него.

У мамы выпавшего из окна мальчика в крови обнаружено 2,6 промилле алкоголя Также установлено, что родители ребенка злоупотребляют спиртными напитками, неоднократно привлекались к административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

28 мая решением комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Гродно дети подозреваемой признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны у родителей. Они помещены на государственное обеспечение. Возмещение расходов, затраченных на их содержание, возложено на родителей.

"Подозреваемая ранее не судима, но неоднократно привлекалась к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения", - отметил Сергей Шершеневич.

Учитывая, что в мае 2016 года семья пострадавшего мальчика была признана находящейся в социально опасном положении, следователи изучают вопросы организации и полноты проведения с ней профилактической работы заинтересованными ведомствами.-0-