В Гродно возбуждено уголовное дело в отношении мамы выпавшего из окна мальчика

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно по факту выпадения малолетнего мальчика из окна жилого дома расследуется уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Уголовное дело в отношении матери возбуждено по факту причинения тяжкого телесного повреждения сыну вследствие ненадлежащего выполнения ею родительских обязанностей по контролю и обеспечению жизни малолетнего (ст. 155 УК).
Как сообщалось, около половины десятого вечера 24 мая четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома в Гродно. С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали. Сейчас мальчик находится в реанимации.
Установлено, что 31-летняя женщина распивала спиртное в квартире знакомых. Ребенок в этот момент находился без присмотра. Оказавшись на подоконнике, он открыл окно и выпал из него.
28 мая решением комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Гродно дети подозреваемой признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны у родителей. Они помещены на государственное обеспечение. Возмещение расходов, затраченных на их содержание, возложено на родителей.
"Подозреваемая ранее не судима, но неоднократно привлекалась к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения", - отметил Сергей Шершеневич.
Учитывая, что в мае 2016 года семья пострадавшего мальчика была признана находящейся в социально опасном положении, следователи изучают вопросы организации и полноты проведения с ней профилактической работы заинтересованными ведомствами.-0-
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