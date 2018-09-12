В Гродно вынесли приговор группе страховых мошенников за инсценировку ДТП

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вынесен приговор группе страховых мошенников, передает корреспондент БЕЛТА.

Суд Октябрьского района г.Гродно

Сегодня в суде Октябрьского района Гродно был вынесен приговор по уголовному делу по обвинению 25 человек в совершении преступлений по ч.2 ст.209, ч.3 ст.209, ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно; в крупном размере, совершенное организованной группой). Они инсценировали ДТП для получения выплат от страховых компаний. Сумма ущерба превысила Br150 тыс.

Суд Октябрьского района г.Гродно

Суд Октябрьского района г.Гродно

В зале суда

Суд приговорил обвиняемых к различным наказаниям. К тюремным срокам приговорены 10 человек. Максимальные - 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества - вынесены организаторам и руководителям преступной группы.

Некоторые участники группы приговорены к лишению свободы с отсрочкой, условному сроку, ограничению свободы. Минимальное наказание связано с назначением общественных работ.

Процесс называли одним из крупных в регионе по количеству обвиняемых. Среди них были и три женщины, одну из которых приговорили к лишению свободы.

Как сообщалось, в 2015-2016 годах организованной группой инсценировались дорожно-транспортные происшествия с использованием заранее подготовленных машин. Как было установлено во время предварительного следствия, в противоправную деятельность были вовлечены жители Гродно и Гродненской области. Они для получения страховых выплат в максимальных размерах подбирали автомобили представительского класса и подыскивали водителей, заявлявших о своей вине в авариях.-0-

Суд Октябрьского района г.Гродно

Суд Октябрьского района г.Гродно

Фото Леонида Щеглова