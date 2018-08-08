В Гродно за рулем такси задержали бесправницу

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно за рулем такси задержали девушку без прав: у нее это 31-е нарушение, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Девушка в ночь на 8 августа ехала по Индурскому шоссе в Гродно. Ее остановил экипаж ГАИ. Оказалось, что водительского удостоверения таксист лишена. Причем без прав за рулем попадается не первый раз.

В ГАИ сообщили, что водительского удостоверения ее ранее лишали за превышение скорости. Последний раз она за такое нарушение попадалась в июне (водитель дважды за несколько часов превысила скорость более чем на 20 км/ч). -0-