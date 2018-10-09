В Гродно задержали эксгибициониста

9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Действовавшего на протяжении нескольких недель эксгибициониста задержали в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сообщения о том, что в Октябрьском районе Гродно действует эксгибиционист, появлялись в социальных сетях и региональных интернет-ресурсах. В совершении хулиганский действий подозревается молодой человек 1992 года рождения.

"Во всех случаях, а их на сегодняшний день установлено шесть, довольствовался исключительно демонстрацией половых органов школьникам. Каких-либо иных действий, в том числе агрессивного характера, он не совершал. Гражданин на психиатрическом учете не состоит", - сообщили в милиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.-0-