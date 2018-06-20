В Ивацевичах восьмилетнюю девочку придавило воротами гаража

20 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования восьмилетней девочки в Ивацевичах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 19 июня примерно в 20.30. В гараже своего дома девочка нажала на кнопку закрытия ворот и хотела пройти под опускающимся роллетом, но споткнулась и упала. Ворота опустились на шею ребенка. Дочь из-под роллета извлекла мама.
Девочку госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Семья, в которой воспитывается пострадавшая, на учете как находящаяся в социально-опасном положении не состоит, характеризуется положительно. Ивацевичский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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