В Ивьевском районе сгорел склад макулатуры

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе в деревне Липнишки сгорело 3 т макулатуры, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании склада макулатуры поступило 21 мая в 22.39. В результате пожара уничтожена макулатура массой 3000 кг, повреждена кровля на площади 72 кв.м. Причина пожара устанавливается.
"Рассматриваются версии - нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки) и неосторожное обращение с огнем", - отметили в управлении МЧС.-0-
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