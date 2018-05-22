В Ивьевском районе сгорел склад макулатуры

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе в деревне Липнишки сгорело 3 т макулатуры, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании склада макулатуры поступило 21 мая в 22.39. В результате пожара уничтожена макулатура массой 3000 кг, повреждена кровля на площади 72 кв.м. Причина пожара устанавливается.

"Рассматриваются версии - нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки) и неосторожное обращение с огнем", - отметили в управлении МЧС.-0-