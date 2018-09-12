В Кобринском районе грузовик съехал в кювет и врезался в дерево: пострадал водитель

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, в результате ДТП пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 11 сентября в 17.15. 47-летний житель Барановичей управлял автомобилем МАЗ - 6422А5 с полуприцепом и двигался по автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ со стороны Бреста в направлении Барановичей по крайней правой полосе движения. На 95-м км автодороги водитель не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в УЗ "Кобринская ЦРБ". Проводится проверка.-0-