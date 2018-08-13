В Кричеве госпитализированы пятеро работников предприятия по выращиванию грибов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро работников предприятия "Инфэн" по выращиванию грибов шиитаке в Кричеве госпитализированы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.
"В Кричевскую центральную районную больницу обратились 11 человек, пятеро из них госпитализированы. Медицинская помощь оказывается всем в полном объеме", - отметила Юлия Бородун.
По ее словам, на данный момент причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3554 BYN
|2.354 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.0707 BYN
|2.063 BYN
|2.072 BYN
|RUB
|3.0415 BYN
|3.04 BYN
|3.06 BYN