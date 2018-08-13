В Кричеве госпитализированы пятеро работников предприятия по выращиванию грибов

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро работников предприятия "Инфэн" по выращиванию грибов шиитаке в Кричеве госпитализированы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

"В Кричевскую центральную районную больницу обратились 11 человек, пятеро из них госпитализированы. Медицинская помощь оказывается всем в полном объеме", - отметила Юлия Бородун.

По ее словам, на данный момент причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия.-0-