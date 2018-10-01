В Лельчицком районе в результате ДТП легковушки и микроавтобуса погибла пенсионерка

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе в результате лобового столкновения легковушки и грузового микроавтобуса погибла пенсионерка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло вечером 28 сентября на автодороге Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины. 25-летняя девушка-водитель на автомобиле "Фиат" на закруглении дороги неправильно выбрала скорость движения и выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом "Ивеко".

В результате происшествия водитель "Фиата" и ее пассажир, 70-летняя женщина, были доставлены в больницу. В медучреждении пенсионерка от полученных травм скончалась. Как уточнили в областной Госавтоинспекции, она не была пристегнута ремнем безопасности.-0-

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома