20 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе грузовик насмерть сбил пешехода, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.
Инцидент произошел сегодня утром. Водитель грузового автомобиля на 148-м км дороги Минск - Витебск наехал на пьяного пешехода, который находился на проезжей части, после чего на мужчину наехала легковушка. Она двигалась сразу за грузовиком. В результате ДТП пешеход погиб на месте.
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