17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске автобус на переходе сбил женщину, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Авария произошла утром 17 октября. Водитель общественного транспорта поворачивал с пр.Людникова на пр.Фрунзе при разрешающем сигнале светофора для автобуса и пешехода, но не уступил дорогу и наехал на 37-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травму и ушибы головы, перелом лобной кости, женщину госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что при подъезде к переходам необходимо снижать скорость вплоть до остановки машины. Пешеходам также нужно быть предельно внимательными и переходить проезжую часть, убедившись, что выход на нее безопасен.-0-