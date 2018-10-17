17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске автобус на переходе сбил женщину, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.
Авария произошла утром 17 октября. Водитель общественного транспорта поворачивал с пр.Людникова на пр.Фрунзе при разрешающем сигнале светофора для автобуса и пешехода, но не уступил дорогу и наехал на 37-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травму и ушибы головы, перелом лобной кости, женщину госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что при подъезде к переходам необходимо снижать скорость вплоть до остановки машины. Пешеходам также нужно быть предельно внимательными и переходить проезжую часть, убедившись, что выход на нее безопасен.-0-
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