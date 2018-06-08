В Лиде на слесаря упал кузов автоприцепа

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели работника предприятия в Лиде, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Все произошло днем 7 июня на территории ОАО "Лидаагротехсервис". Во время ремонта гидравлического цилиндра на автомобильном прицепе упал кузов. В результате происшествия погиб 60-летний слесарь.
Проводится проверка. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия. Изъята и изучается служебная, техническая и иная документация по охране труда и технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев случившегося, работников предприятия и руководителей. К материалам проверки будут приобщены выводы специалистов Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда.
"По результатам проверки следователи дадут правовую оценку произошедшему", - отметил Сергей Шершеневич. Он подчеркнул, что выясняются также причины и условия, способствовавшие гибели работника. Предпринимаются меры для их устранения.-0-
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