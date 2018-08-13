13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе насмерть разбился 18-летний мотоциклист. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла в городе Березовка. На улице Корзюка на прямом участке дороги мотоцикл "Иж" столкнулся со стоящим на обочине грузовиком "Ивеко". У автомобиля была включена аварийная световая сигнализация.

"Мотоциклист, 18-летний молодой человек, получивший водительское удостоверение около 3 месяцев назад, погиб на месте", - отметили в ГАИ региона. Пассажирку мотоцикла доставили в реанимацию.-0-