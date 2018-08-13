13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мотоциклист сбил двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 августа около 22.40 в агрогородке Рубель. По предварительной информации, 20-летний житель деревни Хотомель управлял мотоциклом "Минск". Напротив одного из домов водитель сбил 54-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, которые находились у края проезжей части. Пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы в Столинскую райбольницу.
Проводится проверка. Установлено, что мотоциклист не имеет прав на управление транспортными средствами категории А, его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Также известно, что пострадавшие не были обозначены световозвращающими элементами.-0-
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