11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе парень залез на крышу машины во время движения и упал на дорогу, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел возле деревни Селец. "19-летний пассажир Renault Espace через окно на ходу забрался на крышу минивэна. Через мгновение он не удержался и на скорости упал на проезжую часть. Парень получил серьезные травмы головы, в том числе закрытую черепно-мозговую и ушиб мозга", - рассказали в УВД.

В отношении 18-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.