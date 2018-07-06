В Ляховичах у егеря нашли незаконно добытую тушу дикого кабана

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах сотрудники Барановичской межрайинспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПик МВД обнаружили у егеря БООР незаконно добытую тушу дикого кабана, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

Обыск по месту жительства 51-летнего мужчины проводился в целях отработки информации о наличии у него незарегистрированного оружия. Такого у егеря не найдено. Зато в морозильной камере в гараже была обнаружена неразделанная туша дикого кабана-сеголетка. Во время разбирательства было установлено, что днем 22 июня егерь объезжал арендованные БООР охотничьи угодья. Вблизи д. Гирич-Поль на полевой дороге он обнаружил тушу животного. Мужчина доставил на мотоцикле находку домой. При этом каких-либо разрешительных документов на добычу или транспортировку дикого животного у него не было.

Вред, нанесенный природе, оценен в 120 базовых величин, или Br2,9 тыс. В отношении сотрудника БООР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.282-1 УК (незаконное перемещение (транспортировка) дикого животного).-0-