В Любанском районе двое мужчин едва не погибли в погребе

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе двое мужчин потеряли сознание в погребе и едва не погибли, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Фельдшер бригады скорой помощи днем 22 сентября сообщил в МЧС о том, что в погребе в деревне Костюки без сознания находятся двое мужчин - хозяин и его зять. "Прибывшие спасатели подняли их на поверхность. Оба спасенных были госпитализированы", - рассказали в МЧС. Местные жители спустились в погреб при разгрузке убранного урожая.

Хозяин дома попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Молодого человека после того, как он пришел в себя, отпустили домой.

Бригада газовой службы произвела замеры воздуха в погребе. Содержание кислорода в воздухе составило 16%. Нормальная концентрация при этом - в районе 20%.

Спасатели призывают быть осторожными при работе в замкнутых помещениях.-0-

Фото МЧС