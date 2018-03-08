8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В результате лобового столкновения машин под Ляховичами погиб человек, еще двое пострадали. Информация об этом размещена на сайте Госавтоинспекции Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 7 марта на автодороге Барановичи - Ляховичи. 27-летний водитель "Ниссана" не учел погодные условия и не правильно выбрал скорость. В результате автомобиль оказался на встречной, где столкнулся с кроссовером "БМВ".

В результате ДТП водитель и два пассажира "Ниссана" (46-летняя жительница Бреста и 36-летний житель деревни Сакуны) были госпитализированы. Утром 8 марта женщина умерла в больнице.

Установлено, что все пострадавшие были пристегнуты. По факту ДТП проводится проверка.-0-