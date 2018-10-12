В Лунинецком районе мужчина застрял в заборе и задохнулся

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе проводят проверку по факту смерти местного жителя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 8 октября в деревне Дворец. В 19.45 во дворе дома пенсионерки соседка обнаружила труп ее сына - 1977 года рождения, неработающего жителя Лунинца. Шея мужчины застряла между досками ворот со стороны улицы.

Предположительно, смерть наступила из-за неосторожности от механической асфиксии. По информации соседей, в тот день мужчина навеселе возвращался домой. По всей видимости, каким-то образом просунул голову между штакетником, а выбраться не смог.-0-