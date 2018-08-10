10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке автомобиль сбил на тротуаре женщину с трехлетним ребенком, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 9 августа около шести вечера. Как проинформировали в УГАИ, 58-летнему местному жителю, управлявшему Volkswagen Polo, стало плохо за рулем. "Мужчина на крутом повороте выехал на тротуар, где сбил 34-летнюю местную жительницу с трехлетним ребенком", - рассказали в УГАИ УВД.

Женщина с переломом ключицы была госпитализирована в марьиногорскую больницу, ребенок с ушибами для обследования доставлен в минскую. Водитель был трезвым, техосмотр на легковушке отсутствовал.-0-