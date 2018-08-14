14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 13 человек по подложным справкам о сдаче крови завладели Br56 тыс. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", информирует БЕЛТА.

В Минске расследуется уголовное дело в отношении 13 лиц, которые с 2014 по 2018 год после сдачи крови и ее компонентов под предлогом получения денежной компенсации предоставляли подложные справки из четырех мест, где они якобы работали. "В справках была зафиксирована их вымышленная заработная плата. Согласно законодательству, донору сохраняется заработок за счет организации переливания крови. В результате фигуранты завладели денежными средствами учреждений здравоохранения на сумму свыше Br56 тыс.", - сказала Юлия Гончарова.

Всего с 1 января по 25 июля этого года в Беларуси зарегистрировано 619 преступлений по ст.380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).-0-