В Минске двое мужчин выманивали у стариков деньги под видом установщиков окон

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Центрального РУВД Минска задержали 28-летнего жителя Барановичей и 31-летнего минчанина, которые выманивали у стариков деньги под видом установщиков окон, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители выяснили, что мужчины ранее работали в организации по установке окон ПВХ. "После увольнения у них остались списки клиентов. Из них мужчины выбирали одиноких пожилых людей и под видом действующих работников предлагали им отремонтировать окна, - рассказали в ГУВД. - Если получали отказ, то предлагали расторгнуть действующий договор с условием уплаты неустойки. Сумма "неустойки" составляла от Br630 до Br2 тыс.". Таким образом бывшие коллеги получили более Br6 тыс.
Как отметили в милиции, ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас в их отношении Центральным РОСК (г.Минска) возбужден ряд уголовных дел по ч.2 ст.209 УК (мошенничество).-0-
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