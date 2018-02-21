В Минске "Фольксваген" столкнулся с "Джипом", пострадали трое

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "Фольксваген" столкнулся с "Джипом", пострадали три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня в 6.30 на пересечении пр.Рокоссовского и ул.Ванеева. Водитель "Фольксвагена Пассат", двигаясь по пр.Рокоссовского, проехал на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с "Джипом", который ехал по ул.Ванеева

В результате пострадали три человека.-0-