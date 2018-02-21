В Минске "Фольксваген" столкнулся с "Джипом", пострадали трое

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске "Фольксваген" столкнулся с "Джипом", пострадали три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня в 6.30 на пересечении пр.Рокоссовского и ул.Ванеева. Водитель "Фольксвагена Пассат", двигаясь по пр.Рокоссовского, проехал на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с "Джипом", который ехал по ул.Ванеева
В результате пострадали три человека.-0-
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