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В Минске фура съехала в кювет: водитель умер

Происшествия 10.07.2018 | 19:31
Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске фура съехала в кювет: водитель умер, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Седельным тягачом "Вольво" управлял водитель 1963 года рождения. Сегодня около 16.10 он ехал по второй полосе движения МКАД со стороны ул. Шаранговича в направлении ул. Мазурова. Не доезжая до ул. Мазурова, фура начала уходить влево, затем вправо, после чего съехала в кювет, где опрокинулась.

Приехавшая на место скорая помощь не смогла реанимировать водителя, он умер.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.-0-

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Теги
ГАИ, ДТП, Минск, смерть
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