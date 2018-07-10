10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске фура съехала в кювет: водитель умер, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Седельным тягачом "Вольво" управлял водитель 1963 года рождения. Сегодня около 16.10 он ехал по второй полосе движения МКАД со стороны ул. Шаранговича в направлении ул. Мазурова. Не доезжая до ул. Мазурова, фура начала уходить влево, затем вправо, после чего съехала в кювет, где опрокинулась.
Приехавшая на место скорая помощь не смогла реанимировать водителя, он умер.
В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.-0-
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