В Минске горела маршрутка

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрутное такси загорелось в Минске, обошлось без пострадавших. Краткая информация о ЧП появилась в Twitter МЧС Минска, сообщает БЕЛТА.
Автомобиль горел в районе Зеленого Луга, напротив дома №1 по ул. Мирошниченко.
"Выезжали на загорание маршрутного такси. С огнем справились через 7 минут после поступления сообщения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.-0-
Фото МЧС Минска
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