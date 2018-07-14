В Минске легковушка насмерть сбила мужчину на проспекте Независимости

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Audi A8 на минском проспекте Независимости насмерть сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.
ДТП произошло около 8.30 перед мостом на пересечении пр. Независимости и ул. Стариновской. Пешеход пересекал проспект на участке возле путепровода. За рулем был водитель 1973 года рождения.
Обстоятельства произошедшего выясняются, работают следователи, сотрудники Госавтоинспекции, эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску.-0-
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