9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости Hyundai врезался в BMW, пострадала пассажир, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло сегодня около 20.15. Водитель автомобиля Hyundai, девушка 1992 года рождения, двигалась по пр. Независимости со стороны Западного моста в направлении улицы Володарского. На пересечении с улицей Свердлова выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с поворачивающим налево автомобилем BMW под управлением женщины 1973 года рождения.
В результате ДТП пострадала пассажир BMW - 15-летняя девушка. Предварительный диагноз - перелом предплечья.
Проводится медицинское освидетельствование водителей. Движение по проспекту затруднено.-0-
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