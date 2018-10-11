В Минске очевидцы потушили загоревшийся "Мерседес"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохожие помогли хозяйке иномарки в Минске потушить загоревшийся автомобиль, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел днем 10 октября. Спасатели получили сообщение о загорании автомобиля "Мерседес Бенц С200" на ул.Кульман. Прибыв на место, работникам МЧС оставалось констатировать оплавление изоляции электропроводки в салоне легковушки. Справиться с возгоранием женщине-водителю помогли очевидцы, используя огнетушитель.
В иномарке повреждена обшивка салона и приборная панель. Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.-0-
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