В Минске пенсионерка пострадала при падении подъемника для инвалидов

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионерка пострадала при падении подъемной платформы для инвалидов, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.

Инцидент произошел 6 мая около 10.00 в здании ресторана на ул.Кульман, 5А. "Предназначенная для перемещения инвалидов подъемная платформа закрытого типа упала с уровня второго этажа. В результате травмы различной степени тяжести получила 86-летняя женщина, она была госпитализирована. Предполагаемая причина падения подъемника - обрыв тяговых канатов", - рассказали в Госпромнадзоре.

Подъемная платформа грузоподъемностью 225 кг была установлена в ресторане в 2013 году.-0-