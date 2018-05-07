В Минске пенсионерка пострадала при падении подъемника для инвалидов

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пенсионерка пострадала при падении подъемной платформы для инвалидов, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.
Инцидент произошел 6 мая около 10.00 в здании ресторана на ул.Кульман, 5А. "Предназначенная для перемещения инвалидов подъемная платформа закрытого типа упала с уровня второго этажа. В результате травмы различной степени тяжести получила 86-летняя женщина, она была госпитализирована. Предполагаемая причина падения подъемника - обрыв тяговых канатов", - рассказали в Госпромнадзоре.
Подъемная платформа грузоподъемностью 225 кг была установлена в ресторане в 2013 году.-0-
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