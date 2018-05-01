В Могилеве скорая опрокинулась после столкновения с легковушкой, пострадали двое медиков

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве скорая опрокинулась после столкновения с легковушкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
ДТП произошло сегодня утром в Могилеве. На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, в результате чего скорая опрокинулась. Пострадали два человека из бригады скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-
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