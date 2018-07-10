10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске перевернулось такси с пассажирами, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось сегодня около 11.30. "Volkswagen Passat выезжал с прилегающей к улице Октябрьской территории в направлении улицы Ленина. Он столкнулся с автомобилем такси Dacia Logan, который двигался по улице Ленина со стороны улицы Ульяновской в направлении Партизанского проспекта. От столкновения машина такси перевернулась на крышу. Медики провели осмотр пассажиров, находившихся в авто. По предварительной информации, серьезных травм никто не получил", - рассказали в ГАИ. Водитель Volkswagen не уступил такси - машина ехала по главной дороге.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что на дороге необходимо быть внимательным, в особенности при проезде перекрестков.-0-