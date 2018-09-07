7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный мужчина ошибся адресом и влез в чужую квартиру, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Ночью мужчина подошел к входной двери чужой квартиры. Ключом открыть не смог. Так как квартира находится на первом этаже, он залез через открытое окно балкона, прошел в комнату и прилег на диван. Женщина, которая живет в квартире, не сразу услышала шум в соседней комнате. Обнаружив нежданного гостя, она испугалась и позвонила в милицию.

Прибывшие милиционеры установили личность мужчины. Как оказалось, он живет в соседнем доме по улице Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и перепутал адрес.

В отношении мужчины составлен протокол по ст.17.3 ч.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.-0-