В Бресте автомобиль доставки пиццы сбил на переходе женщину

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль доставки пиццы сбил женщину-пешехода, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 мая около 14.40. По предварительной информации, служебным автомобилем "Рено Сандеро" управлял 20-летний местный житель. На перекрестке улиц Московская и Советской Конституции, поворачивая влево, водитель сбил 37-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП брестчанка получила телесные повреждения. Она госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы.
По факту аварии проводится проверка. По предварительной версии, причиной происшествия стала невнимательность водителя.-0-
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