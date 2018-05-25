В Бресте автомобиль доставки пиццы сбил на переходе женщину

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль доставки пиццы сбил женщину-пешехода, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 мая около 14.40. По предварительной информации, служебным автомобилем "Рено Сандеро" управлял 20-летний местный житель. На перекрестке улиц Московская и Советской Конституции, поворачивая влево, водитель сбил 37-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП брестчанка получила телесные повреждения. Она госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы.

По факту аварии проводится проверка. По предварительной версии, причиной происшествия стала невнимательность водителя.-0-