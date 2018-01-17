17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подростка по пути в школу сбила машина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел 16 января около 7.40 на регулируемом пешеходном переходе напротив ул.Филимонова, 55/3. "Был совершен наезд на ребенка 2003 года рождения водителем автомобиля темного цвета. Мужчина вышел из машины и предложил завезти подростка в школу. Тот испугался и ушел, а водитель уехал в сторону пр.Независимости", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит очевидцев и тех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, позвонить по телефонам: (8017) 222-25-05, 239-60-18, (8029) 603-77-17.-0-
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