Директор предприятия общества инвалидов в Малорите осуждена за хищения и уклонение от уплаты налогов

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Малоритского района вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора унитарного производственного предприятия "Диона" общественного объединения "Белорусское общество инвалидов", сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор Малоритского района Роман Гузюк.

Возглавляя предприятие, женщина отдавала приказы о премировании определенных работников, а затем эти деньги забирала себе. Таким образом с марта 2012 года по июль 2017-го она похитила у предприятия Br25,3 тыс. Кроме того, директор завышала фактическую численность работающих на швейном предприятии, фиктивно оформляя на работу инвалидов. Наличие в списочном составе трудового коллектива более 50% инвалидов освобождало УПП от уплаты трех видов налогов. Тем самым с 2012 года по второй квартал 2017-го предприятие недоплатило в бюджет Br586,7 тыс.

Суд признал экс-руководителя виновной в уклонении от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренном ч.2 ст.243 УК. Также она признана виновной в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищении путем злоупотребления служебными полномочиями), совершенном в особо крупном размере, то есть в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.210 УК.

Обвиняемая приговорена к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на такой же срок. Поскольку бывший директор возместила причиненный ею ущерб в полуторакратном размере, а предприятие в полном объеме уплатило все налоги, а также с учетом пенсионного возраста обвиняемой и наличия у нее заболеваний, применена отсрочка исполнения назначенного основного наказания в виде лишения свободы сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.-0-