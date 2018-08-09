В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с участием пяти автомобилей в Минске никто не пострадал. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 11.00 сегодня на пр.Независимости в районе дома 117 совершено дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, которое значительно осложнило движение. Эти транспортные средства двигались со стороны ул.Волгоградской в направлении ул.Филимонова.

Фото ГАИ ГУВД Мингорисполкома

"Причина ДТП: водитель не соблюдала безопасной дистанции, отвлеклась от управления, допустила столкновение с впереди движущимся автомобилем, который в свою очередь отбросило на третий автомобиль, третий - на четвертый, четвертый - на пятый. Пострадавших нет", - рассказали в ГАИ.

Движение на проспекте было восстановлено в кратчайшие сроки.-0-