В Минске разоблачили преступную схему в сфере закупок медпрепаратов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома разоблачили преступную схему в сфере закупок медицинских препаратов, созданную руководителем одного из крупнейших государственных предприятий фармакологии Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий установили, что руководитель давал указания подчиненным работникам не отпускать противогриппозную вакцину, которая была произведена на предприятии, организациям системы органов здравоохранения Беларуси, а реализовывать ее только одной частной структуре. "При этом в случае, если за приобретением вакцины обращались на завод-производитель, по поручению руководителя потенциальных покупателей отправляли на эту частную фирму, которая, естественно, продавала вакцину уже с наценкой", - проинформировали в ГУВД.

"Никакой, как было установлено оперативниками, целесообразности в подобной цепочке продавцов вакцины не было. Поликлиники, больницы и все заинтересованные организации могли приобрести ее на заводе-изготовителе значительно дешевле. Однако, как показала проверка сотрудников УБЭП ГУВД Мингорисполкома, у руководителя государственного предприятия имелась личная заинтересованность во взаимоотношениях с фирмой-посредником", - сказал начальник УБЭП криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков.

Своими действиями руководитель столичного завода-производителя причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, а также вред государственным организациям в особо крупном размере. Генеральная прокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В ГУВД напомнили, что в начале года Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах. Глава государства тогда обратил внимание, что заработок посредников порой составляет половину от цены товара.-0-