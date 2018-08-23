23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают ушедшего из детдома подростка. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Первомайский РУВД столицы разыскивает Даниила Сенникова, 2002 года рождения. Известно, что 14 августа около 14.00 он ушел из детского дома №2 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. "Даниил Сенников является воспитанником детского дома, уже неоднократно покидал учреждение образования и уходил в неизвестном направлении. Может находиться в ТЦ "Момо", "Галерея", "Галилео" или на железнодорожном вокзале. Просит у прохожих телефон с выходом в интернет, чтобы зайти на свою страничку в социальных сетях", - рассказали в ГУВД.

На вид Даниилу 16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, зачесаны на правый бок.

Пропавший подросток был одет в синие мастерку и джинсы, клетчатую рубашку с коротким рукавом. На правой руке у него синий и белые резиновые браслеты, на левой - фенечка.

Милиция просит всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении Даниила, сообщить по телефонам: 8(017) 280-02-02, 8 (029) 681-85-07, 8(029) 663-31-49 или 102.-0-