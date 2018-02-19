В Минске судят мужчину за жестокое убийство отца

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Мингорсуда начала рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, который убил своего отца, а затем за городом сжег его труп, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 УК. Речь идет об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Обгоревший труп мужчины был обнаружен в одном из районов Минской области 25 июня на поле у лесополосы вдоль железной дороги. Случайный прохожий обратил внимание на кострище в безлюдном месте. Подойдя ближе, он заметил обгоревшие человеческие останки. В дальнейшем личность мужчины и обстоятельства произошедшего были установлены. Выяснилось, что преступление совершил 30-летний сын погибшего.

Как сообщалось, убийство произошло на почве личных неприязненных отношений между отцом и сыном. Родитель проживал с семьей сына в одной квартире. Нередкие разногласия происходили из-за злоупотребления отца спиртными напитками и вытекающим из этого образом жизни. Очередной конфликт, случившийся в ночь на 25 июня, перерос в потасовку. В результате сын убил отца, а труп вывез за пределы Минска и сжег.-0-