В Минске судят парня, который под видом девушки выманил у мужчин в интернете более Br50 тыс.

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске судят уроженца Гродненской области, который под видом девушки выманил в интернете у мужчин более Br50 тыс., сообщает БЕЛТА.

Молодой человек обвиняется в мошенничестве и вымогательстве в интернете. С декабря 2015 по январь 2018 года он использовал аккаунты в соцсети и на сайте знакомств, где представлялся девушкой. Обманутыми оказались более 60 мужчин. Общая сумма, которой завладел злоумышленник, - более Br52 тыс.

Мужчины перечисляли деньги на баланс мобильного телефона по просьбе "девушки", которой якобы необходимо было решать многочисленные личные проблемы. Наибольший совокупный размер переводов от одного из пострадавших составил свыше Br33 тыс. Кроме того, фигурант у одного из мужчин требовал перечислить деньги на баланс лицевого счета под угрозой, что сообщит его супруге об их виртуальном общении.

Для наполнения персональной страницы парень использовал взятые в интернете фото неизвестных ему девушек. После блокировки аккаунта продолжал переписку в мессенджерах на мобильном устройстве, однако на звонки не отвечал и на встречи не являлся, ссылаясь на различные обстоятельства. Впоследствии двое пострадавших обратились с заявлениями в правоохранительные органы.-0-