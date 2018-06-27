Более 3 тыс. SMS за полгода: витебчанин делился позитивом за чужой счет

27 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанин за полгода отправил более 3 тыс. SMS за чужой счет, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Чтобы получить бонусы и избежать оплаты за мобильные звонки и сообщения, 35-летний мужчина с помощью интернет-сервиса одного из операторов сотовой связи обходил систему защиты и несанкционированно заходил в личный кабинет абонентов. Маскируясь под законного пользователя, злоумышленник производил заказы детализированного счета абонентов, просматривал сведения о расходах за различные периоды, состоявшихся разговорах и сообщениях абонентов. С помощью этого анализа он подбирал себе подходящих "доноров", которым затем подключал переадресацию вызова, а также за их счет совершал звонки и рассылал SMS. Как правило, в список его клиентов попадали абоненты корпоративной связи, имеющие задолженность на лицевом счете.

Таким образом, с помощью переадресации вызовов мужчина с июня 2016 года получал бонусы в виде интернет-трафика, массово рассылал SMS-сообщения неизвестным абонентам с поздравительными текстами и анекдотами (за полгода отправил более 3,1 тыс., потом закончились бонусы), а также по май нынешнего года совершал звонки на различные номера городских телефонов.

Установить злоумышленника удалось в результате проверки сотрудниками отдела по раскрытию преступлении в сфере высоких технологий УВД Витебского облисполкома, которая проводилась по заявлению одной из транспортных организаций Орши: руководство фирмы заподозрило конкурентов в прекращении звонков от клиентов.

Всего действиями витебчанина причинен вред 15 организациям Витебской, Минской и Гродненской областей, а также частному лицу на общую сумму более Br600. В числе пострадавших - около 20 человек, пользовавшихся номерами корпоративной связи.

Действия мужчины квалифицированы следователями как несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности; модификация компьютерной информации; иное неправомерное завладение информацией, хранящейся в компьютерной системе, повлекшее причинение существенного вреда (ч.2 ст.349, ч.1 ст.350, ст.352 УК).

Следователями в адрес руководства оператора мобильной связи направлено представление - рассмотреть вопрос об изменении порядка доступа к личному кабинету корпоративных абонентов через интернет-сервис в целях исключения несанкционированного доступа к информации корпоративных абонентов.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-