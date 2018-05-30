30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске трамвай наехал на ребенка, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского района столицы Оксана Мехедко.
"Сегодня вечером на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича произошло ДТП. Трамвай наехал на девочку. Пострадавшей примерно 9-10 лет", - сказала Оксана Мехедко.
Ребенка забрала скорая помощь с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма".-0-
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