В Минске водитель насмерть сбил пешехода - объявлен план "Перехват"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный автомобиль сегодня около 19:35 в столице на ул. Космонавтов у дома № 23 совершил смертельный наезд на пешехода 1951 года рождения, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Водитель двигался со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Есенина. Женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход скончалась на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Введен план "Перехват".

Приметы разыскиваемого транспортного средства: автомобиль, предположительно серебристого цвета, с разбитой передней правой фарой.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также тех, кто владеет информацией об автомобиле или его водителе, сообщить по телефонам: 8017-222-17-17 либо по телефону 102.-0-