В Минске водитель с 2,66 промилле сбил на переходе женщину

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель с 2,66 промилле алкоголя в крови сбил на переходе женщину, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По данным следствия, вечером 26 декабря 30-летний житель Минска, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, ехал по улице Селицкого, когда сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину, 1958 года рождения. "Пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь. В ходе освидетельствования в крови водителя было обнаружено 2,66 промилле алкоголя", - рассказала Юлия Гончарова.

Следователи УСК по Минску возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

К материалам уголовного дела приобщена запись видеорегистратора, установленного в автомобиле. Подозреваемый задержан, планируется предъявление ему обвинения и применение в его отношении меры пресечения, проинформировала официальный представитель СК.-0-