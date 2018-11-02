2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали диджея и его приятеля за хранение марихуаны, сообщила БЕЛТА официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.
Оперативникам поступила информация, что житель Слуцкого района, подрабатывающий диджеем в местах массового отдыха, причастен к незаконному обороту наркотических средств.
В ходе проверки этой информации правоохранители задержали ранее судимого неработающего 33-летнего жителя Крупского района, в автомобиле которого нашли более 30 г марихуаны. Также задержан и сам ранее не судимый 25-летний диджей. При осмотре его квартиры обнаружено более 17 г наркотика.
В отношении задержанных Московским (города Минска) РОСК возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов и аналогов) УК. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.-0-
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